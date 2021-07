Simone Barlaam | «Non siamo sportivi di serie B»

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 8 luglio 2021) A soli 21 anni e con un palmarès di 51 medaglie, di cui 7 d’oro ai campionati mondiali,è il nuotatore italiano paralimpico più forte di sempre e sta per affrontare la sua prima Paralimpiade. «Quello che ho fatto in passato l’ho fatto, ma il futuro è tutto da scrivere, e lo sport è per sua natura imprevedibile. Quel che è certo è che non vedo l’ora di essere lì, e di dare il massimo»., che nuota con una protesi per una malformazione congenita al femore destro – a cui si sono sommate una frattura procurata dai medici durante il parto e un’infezione ossea in seguito a un’operazione –, sa bene cosa significhi scontrarsi ...