Sila Controlli su lago Cecita | sanzionati diversi pescatori

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sono molteplici le attività di controllo svolte in questo periodo dai militari alle dipendenze del Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza guidato dal Ten. Col. Vincenzo Perrone. Oltre all’attività d’indagine e di repertazione sugli incendi boschivi che in questo particolare periodo estivo vede impegnato il personale, nei giorni scorsi nel territoriono si è effettuato un controllo a largo raggio sulla pesca in acque interne, In particolare i militari della Stazione di Spezzanohanno monitorato il, spesso meta di. Oltre 40 le persone controllate al fine di verificare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sila Controlli

La Prima Pagina

A seguito di assembramenti in alcuni locali della movida del centro della, la prima cittadina ... In ogni caso, proseguiremo con i", ha detto Succurro. san giovanni in fiore aggressioneA denunciarlo è il sindaco del comune dellaRosaria Succurro attraverso un post du facebook: "... In ogni caso, proseguiremo con i".Protagonista un 78enne che si è autodenunciato e adesso è indagato dalla Procura di Castrovillari per incendio boschivo colposo ...Il servizio permetterà ai cittadini di usufruire di servizi a casa evitando inutili file presso le filiali bancarie o postali e di poter procedere da casa o con lo smartphone al pagamento di tributi e ...