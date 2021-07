Sgambatissimi e super slim | i costumi dell’estate 2021

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sole, mare, vacanze: è estate! E con il caldo sale la voglia di scoprirsi sia in città che al mare dove impazza la voglia di bikini minimal e, per chi può permetterselo, naturalmente! E come ogni anno, c’è l’imbarazzo della scelta. Ce ne sono di ogni tipo e per tutte le tipologie di fisico.