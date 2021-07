Serie B | il Chievo annuncia il ricorso per la mancata ammissione al campionato

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la decisione della Covisoc, che ha respinto la richiesta d’iscrizione al prossimodiB del, non è tardata ad arrivare la replica del club veneto. Su Twitter, i clivensi hannoto che faranno. “Riteniamo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione aldiB 2021/22” si legge sul profilo della società.NON AMMESSO AL: BOCCIATE ANCHE ALTRE CINQUE SQUADRE SportFace.

L'iscrizione del Chievo al campionato di Serie B 2021/2022 è stata respinta. La società veronese ha già annunciato il ricorso. Al posto della società veneta potrebbe essere ripescato il Cosenza retroc ...La CoViSoc boccia l'iscrizione del Chievo, che annuncia: "Operato in linea con le normative". Out anche Novara, Carpi, Casertana, Samb e Paganese.