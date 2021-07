Serie A in pressing sul Governo: ristori come per il cinema (Di giovedì 8 luglio 2021) Il calcio è in crisi, ma il Governo al momento non risponde. come riporta la Gazzetta dello Sport, i club di Serie A hanno ribadito l’allarme sulla necessità dei ristori, come già avviene per altre categorie produttive, per poter far respirare un settore che genera l’1% del PIL nazionale. Fino al 2020, il calcio produceva L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) Il calcio è in crisi, ma ilal momento non risponde.riporta la Gazzetta dello Sport, i club diA hanno ribadito l’allarme sulla necessità deigià avviene per altre categorie produttive, per poter far respirare un settore che genera l’1% del PIL nazionale. Fino al 2020, il calcio produceva L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A in pressing sul Governo: ristori come per il cinema: Il calcio è in crisi, ma il Gover… - CalcioFinanza : Serie A in pressing sul Governo: ristori come per il cinema - Gazzetta_it : Lega in pressing sul governo: la Serie A chiede aiuti come per il cinema #Coronavirus - sportli26181512 : Lega in pressing sul governo: la Serie A chiede aiuti come per il cinema: Lega in pressing sul governo: la Serie A… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Un club di Serie A sempre più in pressing su Perin - -