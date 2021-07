Senato, via libera definitivo al voto per i 18enni: alle prossime elezioni potranno votare (Di giovedì 8 luglio 2021) C’è il via libera per il voto ai 18enni al Senato, è di questi minuti l’approvazione definitiva dopo il voto alla Camera. L’iter parlamentare ora è completato e alle prossime elezioni i 18enni potrebbero esprimersi con il voto anche per il Senato; ma potrebbe non essere finita qui dato che alla Camera non era stata raggiunta la maggioranza di due terzi. Al momento il voto in Italia è a suffragio universale per la Camera, ma con un limite di età di 25 anni per il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 luglio 2021) C’è il viaper ilaial, è di questi minuti l’approvazione definitiva dopo ilalla Camera. L’iter parlamentare ora è completato epotrebbero esprimersi con ilanche per il; ma potrebbe non essere finita qui dato che alla Camera non era stata raggiunta la maggioranza di due terzi. Al momento ilin Italia è a suffragio universale per la Camera, ma con un limite di età di 25 anni per il ...

Advertising

petergomezblog : Gioca la Nazionale? E il #Senato decide se deve cancellare il taglio dei #vitalizi per 700 ex. L’organo di Palazzo… - petergomezblog : Il ddl Zan va al Senato il 13 luglio: non passano le mozioni contrarie del centrodestra in Aula. Letta: “I voti ci… - fattoquotidiano : Voto ai 18enni per eleggere il Senato: via libera definitivo di Palazzo Madama alla riforma costituzionale - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Voto ai 18enni per eleggere il Senato: via libera definitivo di Palazzo Madama alla riforma costituzionale https://t.c… - zazoomblog : Via libera del Senato al voto ai 18enni: presto il referendum - #libera #Senato #18enni: #presto -