“Se n’è andato nel sonno”. Lutto nel cinema: l’attore piange la scomparsa del famoso papà (Di giovedì 8 luglio 2021) “La scorsa notte, papà se n’è andato pacificamente nel sonno dopo anni passati a sopportare le devastazioni del Parkinson”: inizia così il post d’addio dell’attore, che dà la triste notizia della morte del padre, a sua volta un grande nel mondo del cinema. “Era un vero regista anticonformista ed è rimasto straordinariamente ottimista per tutto il tempo. Secondo i calcoli della mia matrigna, loro erano felicemente sposati da poco più di 2000 anni. Rosemary Rogers-Downey, sei una santa e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te”. Robert Downey jr, l’attore che negli ultimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) “La scorsa notte,se n’èpacificamente neldopo anni passati a sopportare le devastazioni del Parkinson”: inizia così il post d’addio del, che dà la triste notizia della morte del padre, a sua volta un grande nel mondo del. “Era un vero regista anticonformista ed è rimasto straordinariamente ottimista per tutto il tempo. Secondo i calcoli della mia matrigna, loro erano felicemente sposati da poco più di 2000 anni. Rosemary Rogers-Downey, sei una santa e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te”. Robert Downey jr,che negli ultimi ...

