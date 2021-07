Se cambi il televisore ti diamo 100 euro

(Di giovedì 8 luglio 2021) Al via il bonus rottamazione tv ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi. Sbloccato uno degli importanti tasselli del cammino verso l’abbandono della banda 700 da parte delle tv e l’adozione del digitale terrestre di seconda generazione. Ieri il Mise ha reso noto che il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo per il bonus rottamazione tv, che consentirà a tutte le famiglie con un vecchiodi acquistarne uno nuovo adatto a ricevere il Dvb-t2 Hevc Main 10 con uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto per un massimo di 100. Un incentivo non riservato alle famiglie con un reddito basso come il bonus tv in vigore finora, ma ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : cambi televisore

Wall Street Italia

Supplementari e rigori Nonostante ioperati dai due allenatori, la Spagna sembra averne di ... palesemente emozionato, ringrazia i compagni ed esulta davanti aldi casa insieme alla ......linee rette parallele che partono dai lati estremi del proprio divano e terminano suldi ... non ammetto itardivi, non ammetto Chiesa in panchina e Berardi in campo, stesso discorso ...Il problema che si pone “Lo Schiacciasassi” è relativo alla congruità del contributo per la sostituzione del televisore: lo Stato offre fino a 100 euro (incrementabili a 130 euro per le famiglie con ...Cosa fare per sapere se dovete cambiare tv Per sapere se il vostro televisore è adatto alla nuova tecnologia oppure dovete cambiarlo, potete controllare sul retro dell’apparecchio se vi è la dicitura ...