Scuola, Galli: "No obbligo vaccino insegnanti, valutare idoneità servizio" (Di giovedì 8 luglio 2021) "Credo che in questo momento parlare di obbligo vaccinale per gli insegnanti non sia neanche tanto producente. Casomai si potrebbe decidere di valutare l'idoneità o meno al servizio se le persone non sono vaccinate". E' l'opinione di Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che però invita a non considerare solo il vaccino, ma anche "lo stato immunitario degli insegnanti, valutando la presenza di anticorpi", spiega all'Adnkronos Salute. "Ci sono vaccinati che non hanno anticorpi e non vaccinati che ce l'hanno e non ...

