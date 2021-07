Scuola e trasporti, la Regione decide di mantenere il modello dell'anno scorso (Di giovedì 8 luglio 2021) (Visited 54 times, 54 visits today) Notizie Simili: Dal turismo alla benzina fino alla montagna, la… Il primo Pride transnazionale italiano avrà il suo… Fine della Scuola a giugno, l'... Leggi su friulioggi (Di giovedì 8 luglio 2021) (Visited 54 times, 54 visits today) Notizie Simili: Dal turismo alla benzina fino alla montagna, la… Il primo Pride transnazionale italiano avrà il suo… Finea giugno, l'...

Advertising

ResiannaM : RT @DavideGiac: Per la scuola serve: vaccinare vaccinare; più trasporti, anche con privati; bonifica continua dei mezzi; sfalsamento orari.… - paony74_paolo : RT @HoaraBorselli: Ci indicano come unica ipotesi per una scuola in presenza,vaccinare i ragazzi. Possibile che in un anno e mezzo non sia… - GigliutoR : RT @HoaraBorselli: Ci indicano come unica ipotesi per una scuola in presenza,vaccinare i ragazzi. Possibile che in un anno e mezzo non sia… - francesala : RT @HoaraBorselli: Ci indicano come unica ipotesi per una scuola in presenza,vaccinare i ragazzi. Possibile che in un anno e mezzo non sia… - Cloclo72530307 : RT @DavideGiac: Per la scuola serve: vaccinare vaccinare; più trasporti, anche con privati; bonifica continua dei mezzi; sfalsamento orari.… -