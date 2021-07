Scoppia l' epidemia nell' allevamento già sequestrato | 30 cani morti Stop alle adozioni

History61186776 : ????Un'#epidemia di #vaiolo scoppia a #Trieste Nei primi 15 giorni del mese sono segnalati oltre 4000 casi di contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia epidemia

Corriere Adriatico

TRECASTELLI - Bloccate le adozioni per i cani dell'allevamento di Trecastelli dove è scoppiata un'di parvovirosi. Sarebbero già trenta i cani deceduti, stando ai dati in possesso delle volontarie che seguono da mesi la vicenda, mentre altri sono malati e in condizioni gravi. Il tutto reso ...Così come quandoun incendio il lavoro delle squadre d'intervento non finisce quando ... i numeri attraverso i quali siamo soliti misurare l'andamento dell'sono stazionari . Il primo ...TRECASTELLI - Bloccate le adozioni per i cani dell’allevamento di Trecastelli dove è scoppiata un’epidemia di parvovirosi. Sarebbero già trenta i cani deceduti, stando ai dati in possesso delle ...FELTRE. Non ne siamo ancora fuori e basta un comportamento sbagliato che l'imprudenza si paga immediatamente. Lo sanno bene nel feltrino dove in queste ore l'Ulss ha lanciato l'allarme per un focolaio ...