Schira | Ancora nessuna offerta da parte del Galatasaray per Mario Rui | ma il Napoli ha già individuato il possibile sostituto

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione "Radio Goal", e ha dato ulteriori aggiornamenti riguardo la possibile cessione di Mario Rui. "Per Mario Rui il Napoli chiede 7-8 milioni. La società è stata avvisata da giorni dell'interesse del Galatasaray che però non ha formulato nessun'offerta ufficiale. Intanto, il Napoli si è mosso in anticipo e ha trovato nello svincolato Ezgjan Alioski il possibile sostituto."

