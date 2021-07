Scherma, Olimpiadi Tokyo 2021: le speranze di medaglia dell’Italia. Più chance con le squadre che nelle gare individuali? (Di giovedì 8 luglio 2021) La Scherma è da sempre uno dei principali bacini di medaglie dell’Italia alle Olimpiadi. Anche in questa rassegna di Tokyo la squadra azzurra si presenta in Giappone con grandi ambizioni e con una spedizione molto competitiva. Saranno dei Giochi diversi rispetto agli altri, soprattutto saranno i primi con tutte le gare presenti, visto che l’assurda regola della rotazione delle armi è stata abolita. Mai come questa volta, però, fare dei pronostici è molto difficile, anche perchè le competizioni internazionali sono stati pochissime negli ultimi due anni e dunque si arriva al grande evento con molte incognite ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Laè da sempre uno dei principali bacini di medagliealle. Anche in questa rassegna dila squadra azzurra si presenta in Giappone con grandi ambizioni e con una spedizione molto competitiva. Saranno dei Giochi diversi rispetto agli altri, soprattutto saranno i primi con tutte lepresenti, visto che l’assurda regola della rotazione delle armi è stata abolita. Mai come questa volta, però, fare dei pronostici è molto difficile, anche perchè le competizioni internazionali sono stati pochissime negli ultimi due anni e dunque si arriva al grande evento con molte incognite ...

Advertising

maxcastiglia : RT @Federscherma: Rossella Gregorio “Per uno sportivo le Olimpiadi sono davvero tutto”. #scherma #fencing #RoadToTokyo #joyofmoving @Kinder… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Azzi: 'Scherma italiana pronta per le Olimpiadi' - - usatoscherma : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Scherma, Ct Cipressa: “Saranno Olimpiadi difficili” - - usatoscherma : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Azzi: 'Scherma italiana pronta per le Olimpiadi' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Azzi: 'Scherma italiana pronta per le Olimpiadi' - -