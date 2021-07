Sassuolo | Dionisi | “Molto stimolato ed emozionato Empoli? Non voglio fare polemica”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 luglio 2021) Quest’oggi Alessioha parlato per la prima volta in veste ufficiale di allenatore del. “Sono fiero e orgoglioso di essere qua. Ringrazio i due direttori, Rossi e Carnevali e spero di ripagarli sul campo. So che l’eredità è difficile, è impegnativa ma è stimolante e sicuramente sarà formativa. Ringrazio anch’io il mister perché l’ho sentito e si è mostrato disponibile anche con me e lo devo ringraziare anche per le risorse umane e per il materiale che troverò. Abbiamo le risorse perbene e sta a me mettermi a disposizione di questo gruppo e di questo club”, ha esordito il successore di Roberto De Zerbi. Di seguito le ...