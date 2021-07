Santa Maria Capua Vetere, contro la violenza non basta buttare via le mele marce (Di giovedì 8 luglio 2021) di Renato Foschi* e Philip Zimbardo** Dopo l’uccisione di George Floyd, il mondo si è reso conto, ancora una volta, che anche nelle società democratiche sono diffusi atteggiamenti razzisti, violenti e omicidi; atteggiamenti presenti anche in istituzioni la cui missione dovrebbe essere quella di difendere la società, diffondere la giustizia e contribuire al suo armonioso funzionamento. I casi sono numerosi e sempre identici: persone maltrattate in situazioni in cui dovrebbero essere protette. La custodia della polizia, il trattamento psichiatrico obbligatorio e soprattutto il carcere sono le situazioni in cui gli individui sono più a rischio. Recentemente sono stati diffusi dalle stesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) di Renato Foschi* e Philip Zimbardo** Dopo l’uccisione di George Floyd, il mondo si è reso conto, ancora una volta, che anche nelle società democratiche sono diffusi atteggiamenti razzisti, violenti e omicidi; atteggiamenti presenti anche in istituzioni la cui missione dovrebbe essere quella di difendere la società, diffondere la giustizia e contribuire al suo armonioso funzionamento. I casi sono numerosi e sempre identici: persone maltrattate in situazioni in cui dovrebbero essere protette. La custodia della polizia, il trattamento psichiatrico obbligatorio e soprattutto il carcere sono le situazioni in cui gli individui sono più a rischio. Recentemente sono stati diffusi dalle stesse ...

