Sangiovanni confessa le sue grandi paure | vita stravolta

(Di giovedì 8 luglio 2021), il famoso cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi,le sue. Uscito da poco dalla scuola di Amici,confida le sue(via social), il cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, continua a macinare successi. Il suo album uscito soltanto il 13 maggio scorso, in meno di due mesi ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali italiane. Il suo infatti, è il disco più venduto dei primi sei mesi del 2021, ancora prima del lancio. Nelle ...

Advertising

infoitcultura : Sangiovanni confessa: 'Ho paura di fidarmi delle persone, adoro i miei fan' - infoitcultura : Amici: Sangiovanni confessa la sua più grande paura - ZonNapoli : #amemici #amemici20 La paura di #Sangiovanni ? Fidarmi degli altri. LEGGI L'INTERVISTA QUI #giugiulola #sangiulia - MondoTV241 : Sangiovanni confessa la sua più grande paura: 'Ho un po’ paura di non riuscire...' #sangiovanni #amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni confessa

La confessione diA pochi mesi dalla finale di Amici , che ha visto trionfare Giulia Stabile ,ha rilasciato un'interessante intervista a Profilo di Venti. "Mi sento di essere ...... ma lui temeva non fosse così e racconta le sue paure Un giovane ragazzo di 18 anni travolto dal successo dovuto alla sua musica,si è raccontato in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni ...Sangiovanni e Giulia Stabile fanno il grande passo? Il rapporto tra i due sembra prossimo ad evolversi: "Voglio stare con lei".AMICI 20, SANGIO CONFESSA: “HO PAURA DI NON TROVARE VERITA’ NEI RAPPORTI CON LE PERSONE”– Sangiovanni, vincitore della categoria canto ad Amici 20, ha rilasciato un’intervista molto interessante ai ...