San Marzano sul Sarno più bella e sicura con il "Progetto Strade" (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSan Marzano sul Sarno (Sa) – Prenderà avvio il "Progetto Strade" finanziato dalla regione Campania e presentato dal sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo durante la conferenza stampa che si è svolta questa mattina presso l'aula consiliare del Comune di San Marzano sul Sarno. Presente la sindaca Carmela Zuottolo e gli esponenti della maggioranza Gerolamo oliva, Andrea Oliva, Francesca barretta, Tiziana Prete, Marco Iaquinandi, Franco Grimaldi, Tiziana Prete e Lucia Vastola. "Vi assicuro che anche in quest'anno di ...

