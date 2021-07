San Bartolomeo in Galdo, interruzione idrica: le zone interessate (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Gesesa comunica che da questa sera il comune di San Bartolomeo in Galdo sarà interessato da un’interruzione idrica notturna per calo della portata in alcune contrade. L’azienda, inoltre, comunica che a causa del calo fisiologico della portata emunta dal Pozzo Incoronata, da questa sera e fino a nuova comunicazione sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 23.00 alle 06.00 del mattino successivo. Queste manovre servono per garantire un servizio regolare nelle ore diurne. Le zone ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanin(Bn) – Gesesa comunica che da questa sera il comune di Saninsarà interessato da un’notturna per calo della portata in alcune contrade. L’azienda, inoltre, comunica che a causa del calo fisiologico della portata emunta dal Pozzo Incoronata, da questa sera e fino a nuova comunicazione sarà interrotta l’erogazionedalle ore 23.00 alle 06.00 del mattino successivo. Queste manovre servono per garantire un servizio regolare nelle ore diurne. Le...

