Salute, Boldi: "Un Piano Nazionale per malattie cardiovascolari" (Di giovedì 8 luglio 2021) "La nostra finalità è quella di attivare e arrivare alla realizzazione di un Piano Nazionale per i cardio cerebrovascolari". E' questo l'obiettivo dell'Intergruppo Parlamentare per le malattie cardio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) "La nostra finalità è quella di attivare e arrivare alla realizzazione di unper i cardio cerebrovascolari". E' questo l'obiettivo dell'Intergruppo Parlamentare per lecardio ...

Advertising

Affaritaliani : Salute, Boldi: 'Un Piano Nazionale per malattie cardiovascolari' - CorriereQ : Salute, Boldi: “Obiettivo Piano Nazionale per le malattie cardio e cerebrovascolari” - blogLinkes : Salute, Boldi: 'Obiettivo Piano Nazionale per le malattie cardio e cerebrovascolari' - youfullwellness : #yourfullwellness Salute, Boldi: 'Obiettivo Piano Nazionale per le malattie cardio e cerebrovascolari' -