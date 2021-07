Sabrina Ghio | il risultato della biopsia la sconvolge perché nessuno aveva capito

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 luglio 2021), l’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomni e Donne, parla del processo tumorale che ha appena scoperto. E’ tra le storie di Instagram cheha deciso di rispondere a chi si stava preoccupando del suo stato di salute, a chi continuava a chiederle il. Confessa che ha avuto bisogno di qualche giorno per riprendersi, che ancora non riesce a dormire di notte, ha paura ed è comprensibile. Dopo l’operazione Sabina parla del panico che le prende verso le 4 del mattino, spiega che quando il medico l’ha chiamata per dirle l’esito ...