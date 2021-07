Sabato la presentazione del libro di Carmela Picone “La poesia delle parole semplici” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolopaca – In questo particolare momento di crisi pandemica, la Pro Loco di Solopaca è impegnata a promuovere iniziative atte a rafforzare il sentimento di vicinanza tra le persone. La cultura gioca un ruolo fondamentale l’arte della poesia rappresenta un percorso privilegiato che offre la possibilità di consolidare il contatto con la nostra anima e di rafforzare gli affetti e la speranza. In questo contesto, la Pro Loco ha accolto con grande favore la decisione della scrittrice/pittrice Carmela Picone di presentare a Solopaca il 10 Luglio presso il Palazzo Cusani, il suo ultimo libro “La ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolopaca – In questo particolare momento di crisi pandemica, la Pro Loco di Solopaca è impegnata a promuovere iniziative atte a rafforzare il sentimento di vicinanza tra le persone. La cultura gioca un ruolo fondamentale l’arte dellarappresenta un percorso privilegiato che offre la possibilità di consolidare il contatto con la nostra anima e di rafforzare gli affetti e la speranza. In questo contesto, la Pro Loco ha accolto con grande favore la decisione della scrittrice/pittricedi presentare a Solopaca il 10 Luglio presso il Palazzo Cusani, il suo ultimo“La ...

Advertising

anteprima24 : ** Sabato la #Presentazione del #Libro di Carmela Picone 'La poesia delle parole semplici' **… - eeledavolio : Tutti sintonizzati Sabato 10 Luglio dalle ore 9:30 a #BuongiornoEstate su @RaiDue per la presentazione del video di… - IlariaFulle : Sotto le mie considerazioni di apertura nell'intervista di #RivistaIdea (che ringrazio moltissimo) e di cui parlere… - svnflowergio : per me è come sabato 31 non guardarlo lo spettacolo di presentazione del villaggio dove vado ma vedrò il concerto di liam - Compagnialepini : ?? Ninfeo di Quintus Mutius - Sabato 10 Luglio dalle ore 18:30 presso Piazza della Pretura ci sarà la presentazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato presentazione Seconda serata del Narcao Blues Festival ... sabato 10 luglio (ore 21.30 ), il blues made in Italy della formazione del cantante e chitarrista pistoiese Nick Becattini , per l'occasione impegnato nella presentazione del suo ultimo ...

"Cosimo I de' Medici", Scannagallo pubblica il volume sul primo Granduca La presentazione in terra d'Arezzo, invece, è in programma alle 18.00 di sabato 31 luglio al Tempio di Santo Stefano della Vittoria a Pozzo della Chiana all'interno del calendario di eventi della ...

“Chi era? La voce del silenzio”: sabato a Mombercelli la presentazione del libro di Liliana Angeleri ATNews Spazi Culturali: la rassegna letteraria della città di Gallipoli Il Comune di Gallipoli, Assessorato alla Cultura, per il terzo anno consecutivo propone Spazi Culturali, la rassegna letteraria della città: dopo il successo delle precedenti edizioni, un calendario a ...

“Ti racconto a Capo”, la rassegna dedicata a Franco Battiato Sabato 24 luglio sarà la volta di un appuntamento di assoluto rilievo per i temi trattati e gli ospiti che ne discuteranno, grazie alla presentazione del libro “Le colpe del Sud” (edizioni Manni), che ...

...10 luglio (ore 21.30 ), il blues made in Italy della formazione del cantante e chitarrista pistoiese Nick Becattini , per l'occasione impegnato nelladel suo ultimo ...Lain terra d'Arezzo, invece, è in programma alle 18.00 di31 luglio al Tempio di Santo Stefano della Vittoria a Pozzo della Chiana all'interno del calendario di eventi della ...Il Comune di Gallipoli, Assessorato alla Cultura, per il terzo anno consecutivo propone Spazi Culturali, la rassegna letteraria della città: dopo il successo delle precedenti edizioni, un calendario a ...Sabato 24 luglio sarà la volta di un appuntamento di assoluto rilievo per i temi trattati e gli ospiti che ne discuteranno, grazie alla presentazione del libro “Le colpe del Sud” (edizioni Manni), che ...