Rui Patricio, che voglia di Roma: il gesto che ha già convinto tutti (Di giovedì 8 luglio 2021) Per la Roma è stato ormai piazzato il colpo di mercato. Voluto fortemente da Mourinho, è emerso un particolare retroscena. La Roma si prepara ad affrontare la nuova stagione all’insegna di un Josè Mourinho scatenato, che ha ovviamente già dato le prime indicazioni soprattutto in sede di mercato. Oggi la presentazione, il primo allenamento e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021) Per laè stato ormai piazzato il colpo di mercato. Voluto fortemente da Mourinho, è emerso un particolare retroscena. Lasi prepara ad affrontare la nuova stagione all’insegna di un Josè Mourinho scatenato, che ha ovviamente già dato le prime indicazioni soprattutto in sede di mercato. Oggi la presentazione, il primo allenamento e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Mendes a #Roma per la conferenza di #Mourinho: definirà con i giallorossi anche l'operazio… - DiMarzio : #Roma, il punto sul mercato: entro domenica via libera per #RuiPatricio - DiMarzio : La #Roma conta di definire oggi #RuiPatricio. Visite confermate per #PauLopez - Gueye84Roma : RT @DiMarzio: #Roma, il punto sul mercato: entro domenica via libera per #RuiPatricio - Ailand1992 : RT @PagineRomaniste: Mercato, entro domenica #RuiPatricio sarà della Roma: rinuncerà ad una settimana di vacanza. Affare da circa 11 milion… -