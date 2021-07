Rugby | Test Match | l’Australia batte la Francia solo a tempo scaduto

(Di giovedì 8 luglio 2021) Undominato, ma che fino all’81’ era perso.si impone sullanel primoestivo, ma per i Wallabies i fantasmi dell’ennesimo ko erano lì a incombere su Brisbane fino al clamoroso errore dei Bleus che ha regalato pallone e vittoria ai padroni di casa. Parte meglio la, che dopo 6 minuti va subito in meta con Gabin Villiere per il 5-0 iniziale. Nonostante siaa fare la partita sono gli ospiti ad allungare al 19’ dalla piazzola con Louis Carbonel e tre minuti dopo è nuovamente Gabin Villiere a colpire, con la trasformazione ...

...delitaliano dopo l'insediamento della nuova governance federale il 13 marzo scorso e lo storico Capitano dell'Italrugby, secondo atleta più presente di tutti i tempi sul palcoscenico dei-...... Nicola Quaglio, figlio d'arte, si forma nelle giovanili della MontiRovigo Junior, per poi ... con la quale colleziona 14 caps, debuttando nelmatch contro il Sud Africa, con la vittoria ...Il test match in programma venerdì tra i campioni del mondo del Sudafrica e la Georgia è stato annullato per la positività al Covid-19 di cinque giocatori degli Springboks (Lood de Jager, Francois Ste ...A Brisbane i Bleus buttano via il possesso, subiscono il contrattacco e concedono la punizione con la quale Lolesio firma la clamorosa rimonta, vanificata la doppietta di Villier. Intanto il tour dei ...