Romina via dalle tenute di Al Bano, tensioni con la Lecciso: l’indiscrezione (Di giovedì 8 luglio 2021) La famiglia Carrisi sembra non trovare spazio per quella armonia e serenità che Al Bano desidera ardentemente: pare infatti che Romina Power abbia lasciato la tenuta di Cellino San Marco per tensioni con Loredana Lecciso. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato il settimanale Nuovo, che ha raccolto la testimonianza di una fonte vicina alla famiglia: pare che i rapporti alla tenuta non fossero affatto distesi e che quindi la Power abbia deciso di allontanarsi per il bene di tutti. “L’informatrice racconta di un clima pesante – ha riportato il giornale – con Loredana Lecciso e ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 luglio 2021) La famiglia Carrisi sembra non trovare spazio per quella armonia e serenità che Aldesidera ardentemente: pare infatti chePower abbia lasciato la tenuta di Cellino San Marco percon Loredana. A lanciarebomba è stato il settimanale Nuovo, che ha raccolto la testimonianza di una fonte vicina alla famiglia: pare che i rapporti alla tenuta non fossero affatto distesi e che quindi la Power abbia deciso di allontanarsi per il bene di tutti. “L’informatrice racconta di un clima pesante – ha riportato il giornale – con Loredanae ...

