Roma. 'Voglio morire': 25enne tenta il suicidio nel Tevere (Di giovedì 8 luglio 2021) Voleva mettere la parola fine alla sua giovane vita, ma fortunatamente lui, un 25enne, è stato salvato da una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro, ex Trevi, che questa mattina era in servizio di controllo sul LungoTevere. Gli agenti, intorno alle 9, hanno avvistato il ragazzo che ciondolava seduto sul parapetto, rivolto verso il fiume Tevere. 25enne tenta il suicidio a Roma, salvato dagli agenti della Polizia Locale Compreso l'intento dell'uomo, gli agenti sono scesi immediatamente dal veicolo di servizio, avvicinandosi a lui con cautela per evitare gesti ...

