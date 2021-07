Roma, Mourinho: “Accoglienza fantastica, sono già in debito” (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel cuore di Roma, per entrare nei cuori dei tifosi della Roma. Josè Mourinho si è presentato oggi in conferenza stampa. Per lui sono arrivati da tutta Europa: giornalisti francesi, inglesi, portoghesi. Ha fatto capire di non vedere l’ora di mettersi a lavoro. Dopo i 5 giorni di isolamento fiduciario il portoghese dirigerà il suo primo allenamento, oggi a Trigoria. Prima però ci tiene a ringraziare i tifosi: “Prima di tutto voglio e devo ringraziare i tifosi, perché la reazione al mio arrivo alla Roma è stata eccezionale. Ho avuto subito questa sensazione di sentirmi subito in debito, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel cuore di, per entrare nei cuori dei tifosi della. Josèsi è presentato oggi in conferenza stampa. Per luiarrivati da tutta Europa: giornalisti francesi, inglesi, portoghesi. Ha fatto capire di non vedere l’ora di mettersi a lavoro. Dopo i 5 giorni di isolamento fiduciario il portoghese dirigerà il suo primo allenamento, oggi a Trigoria. Prima però ci tiene a ringraziare i tifosi: “Prima di tutto voglio e devo ringraziare i tifosi, perché la reazione al mio arrivo allaè stata eccezionale. Ho avuto subito questa sensazione di sentirmi subito in, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Mendes a #Roma per la conferenza di #Mourinho: definirà con i giallorossi anche l'operazio… - CB_Ignoranza : José Mourinho ha dato vita al murales che hanno disegnato in suo onore per le strade di Roma, e lo ha fatto con il… - angelomangiante : #Mourinho: ' Non è la Roma di Mourinho. È la Roma dei romanisti. Io sono solo uno in più, niente di più. Sono qui p… - FedericoRana1 : #Mourinho: “Ci sono allenatori da non paragonare mai. Alla #Roma Liedholm e Capello sono inarrivabili. Quando parli… - pepichia : RT @ASRomaPartite: ?? Mourinho: “Non è la Roma di Mourinho, è la Roma dei Romanisti. Io sono uno in più insieme a tutti gli altri” -