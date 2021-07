Roma | le prime parole di Mou | “Progetto a lungo termine Investi | magari vinci | e poi non hai i soldi per pagare gli stipendi”

(Di giovedì 8 luglio 2021) E’ terminata da poco la conferenza stampa di presentazione di Josè Mourinho alla. Ecco i passaggi più salienti e ledello Special One: “Voglio ringraziare i tifosi. Il mio arrivo aè stato eccezionale. Non ho ancora fatto nulla per meritarmi questo, mi sono sentito subito in debito perché l’accoglienza è stata davvero emozionante. Ringrazio per questo i tifosi, poi anche laper la fiducia. Questa accoglienza mi ha colpito veramente“. Mourinho, la sua evoluzione rispetto al passato “Se gli anni non ci rendono professionisti migliori significa che qualcosa non sta ...

Un ritorno Special, ma sostenibile. Nel giorno della grande presentazione di Josè Mourinho tuttaè rimasta incollata a tv, radio e siti per seguire leparole del tecnico portoghese vestito di giallorosso. La domanda più ricorrente conteneva una parola: titoli. Quelli che mancano a ...Leparole di José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della"Sono vittima del modo in cui la gente mi guarda e dei miei successi. Nello United ho vinto tre titoli ed è stato un disastro... quello che per me è un disastro, per gli altri ...Si corre per vaccinare gli alunni prima del ritorno in classe, ma ancora incerti modi e tempistiche. Più di 200mila docenti non sono ancora vaccinati ...