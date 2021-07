Roma, ecco le prime parole di Mou da nuovo tecnico dei giallorossi (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ terminata da poco la conferenza stampa di presentazione di Josè Mourinho alla Roma. ecco i passaggi più salienti e le parole dello Special One: “Voglio ringraziare i tifosi. Il mio arrivo a Roma è stato eccezionale. Non ho ancora fatto nulla per meritarmi questo, mi sono sentito subito in debito perché l’accoglienza è stata davvero emozionante. Ringrazio per questo i tifosi, poi anche la Roma per la fiducia. Questa accoglienza mi ha colpito veramente. Mourinho Roma, la sua evoluzione rispetto al passato “Se gli anni non ci rendono professionisti migliori significa che qualcosa ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ terminata da poco la conferenza stampa di presentazione di Josè Mourinho allai passaggi più salienti e ledello Special One: “Voglio ringraziare i tifosi. Il mio arrivo aè stato eccezionale. Non ho ancora fatto nulla per meritarmi questo, mi sono sentito subito in debito perché l’accoglienza è stata davvero emozionante. Ringrazio per questo i tifosi, poi anche laper la fiducia. Questa accoglienza mi ha colpito veramente. Mourinho, la sua evoluzione rispetto al passato “Se gli anni non ci rendono professionisti migliori significa che qualcosa ...

