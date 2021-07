Rivoluzione in Senato | al voto anche i 18enni Cosa cambia

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 8 luglio 2021) Una vera e propria, quella che ha mosso il primo passo in queste ore dall’Aula del, dalla quale è arrivato il via libera definitivo alla riforma che permetterà ai ragazzi italiani, non appena compiuti i 18 anni, di votareper i rappresentanti che andranno a occupare Palazzo Madama e non più soltanto per la Camera dei Deputati. Una modifica della quale si era discusso a lungo negli ultimi anni. Il provvedimento, alla quarta lettura conforme con la Camera, è passato complessivamente con 178 sì, 15 no e 30 astenuti ed è stato quindi approvato in via definitiva. Per la promulgazione e l’entrata in vigore, ora, ...