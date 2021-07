Ritrovato nel lago il cadavere dell’anziano scomparso tredici giorni fa

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I vigili del fuoco hannoneldi Falciano, nel Casertano, il corpo senza vita del 76enne Oreste Fontaniello,di casa in bicifa. L’uomo risiedeva nel comune di Carinola, nella frazione Nocelleto. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli a trovare il, nei pressi della riva, in avanzato stato di decomposizione; sul posto i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Teano) con un gru, che ha riportato la salma a terra, e altri nuclei specializzati nelle ricerche di persone scomparse ...

