Ritorno a scuola, Speranza spinge per aumentare il numero di docenti e Ata vaccinati. Sileri punta a tamponi e test rapidi per gli studenti (Di giovedì 8 luglio 2021) Il tema riapertura scuole a settembre diventa sempre più caldo: anche il Ministro della Salute Speranza vuole incentivare una maggiore vaccinazione fra chi ancora non è immunizzato fra docenti e Ata, mentre per il sottosegretario Sileri il prossimo anno puntare su monitoraggio e su tamponi e test rapidi per controllare il virus nelle scuole.

