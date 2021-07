Ritorno a scuola, Giannelli (ANP) perplesso: “Non credo si possa riprendere al 100% in presenza” (Di giovedì 8 luglio 2021) Si tornerà alla scuola in presenza a settembre? "Io vorrei crederlo e pensarlo, la vera scuola è quella in presenza, il punto è che anche sulla base del parere del CTS, e cioè che si debba riprendere con le mascherine e il distanziamento, è questa che crea la necessità di ricorrere alla DAD". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Si tornerà allaina settembre? "Io vorrei crederlo e pensarlo, la veraè quella in, il punto è che anche sulla base del parere del CTS, e cioè che si debbacon le mascherine e il distanziamento, è questa che crea la necessità di ricorrere alla DAD". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Covid nel campo scuola sul Gargano: otto giovani irpini positivi, 17 in isolamento Focolaio nel campo scuola a Manfredonia , nel Foggiano. Sono otto i ragazzi irpini, di Avellino e della provincia, risultati positivi di ritorno dal Gargano. Altri 17 sono in isolamento insieme ai loro familiari. Il ...

FT dedica analisi a Berlusconi: 'Il grande sopravvissuto' 'Nonostante il ritorno al governo di Forza Italia, le prospettive di lungo termine del partito come ... 'Siamo andati a scuola insieme, uscivamo insieme e condividevamo la nostra passione per la musica.

Ritorno a scuola, Rasi: “Niente mascherina se tutti gli insegnanti saranno vaccinati” Orizzonte Scuola Obbligo vaccino per i docenti? L'ipotesi e la risposta del MI Nonostante settembre sembri ancora molto lontano, il Ministero dell’Istruzione e le autorità mediche stanno già iniziando a preparare il terreno per il ritorno a scuola dei ragazzi. Tra i molti dubbi ...

Tag: rientro in classe “A settembre la scuola riprenderà in presenza, senza se e senza ma”. Lo riferisce il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che vuole scongiurare un altro anno ...

