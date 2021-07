Ristoratori italiano denunciano la Cina per i danni del Covid: “danni economici ingenti” (Di giovedì 8 luglio 2021) Bianchini: “non è un gioco né uno scherzo, tante altre associazioni si accoderanno. I danni economici sono stati ingenti e le responsabilità della Cina sulla mancata tempestività nella comunicazione sono oggettive” I Ristoratori italiani la Cina per i danni del Covid. Il Movimento imprese ospitalità cita in giudizio il ministro della Sanità cinese per i danni causati dal ritardato allarme al mondo dell’epidemia esplosa a Wuhan. Paolo Bianchini, presidente nazionale di MIO Italia, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Bianchini: “non è un gioco né uno scherzo, tante altre associazioni si accoderanno. Isono statie le responsabilità dellasulla mancata tempestività nella comunicazione sono oggettive” Iitaliani laper idel. Il Movimento imprese ospitalità cita in giudizio il ministro della Sanità cinese per icausati dal ritardato allarme al mondo dell’epidemia esplosa a Wuhan. Paolo Bianchini, presidente nazionale di MIO Italia, ...

Advertising

AlexTheMod : @Francesco85B @RobertoBurioni Ma quali scontri sociali! Lo dicevano anche dei ristoratori (non appena gli hanno chi… - krudesky : RT @64domenico: @primaopoitorna @GiuseppeConteIT @myrtamerlino Hai dimenticato i ristoratori che non hanno avuto il 70% del calo evasione,s… - gjscco : RT @64domenico: @primaopoitorna @GiuseppeConteIT @myrtamerlino Hai dimenticato i ristoratori che non hanno avuto il 70% del calo evasione,s… - dariochierchia : RT @64domenico: @primaopoitorna @GiuseppeConteIT @myrtamerlino Hai dimenticato i ristoratori che non hanno avuto il 70% del calo evasione,s… - 64domenico : @primaopoitorna @GiuseppeConteIT @myrtamerlino Hai dimenticato i ristoratori che non hanno avuto il 70% del calo ev… -