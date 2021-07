Risale il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) con 1.394 casi, 13 morti, ma soprattutto il tasso di positività che sale allo 0,8%. Calano i ricoveri ordinari, stabili le terapie ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) con 1.394 casi, 13 morti, ma soprattutto il tasso dità che sale allo 0,8%. Calano i ricoveri ordinari, stabili le terapie ...

Advertising

Affaritaliani : Risale il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Italia - askanews_ita : Risale il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Italia - SocialS43822036 : RT @Il_CarroArmato: #Lampedusa: risale a ieri il terzo sbarco in una settimana di 12 #migranti della #Tunisia, dopo gli ultimi due sbarchi… - alessanprudente : @LanataSilvio @jacopo_iacoboni Il numero di casi risale perchè il numero di tamponi fatti ogni giorno continua ad a… - fainformazione : sale il tasso di contagio in Campania oggi al 4,55% Sono 68, nelle ultime 24 ore, i casi positivi in Campania su 1… -