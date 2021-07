Rinnovo Insigne, distanza siderale con ADL che può portare alla rottura: la situazione (Di giovedì 8 luglio 2021) Giorni caldi e trepidanti per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che dopo l'ultimo atto di Euro2020 che andrà in scena l'11 luglio, dovrà cominciare seriamente a pensare alle sue intenzioni future; così come la dirigenza azzurra. Lo scugnizzo partenopeo, ha un ingaggio da 4,6 milioni di euro e, stando a quanto rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ne chiede uno in più fino al 2025. Le intenzioni di Aurelio De Laurentiis, invece, sono tutt'altre. Il patron azzurro starebbe pensando ad una riduzione (a 3,5 milioni di euro) del suo ingaggio, per la stessa durata (2025). Viene logico pensare alla possibile ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 luglio 2021) Giorni caldi e trepidanti per il capitano del Napoli, Lorenzo, che dopo l'ultimo atto di Euro2020 che andrà in scena l'11 luglio, dovrà cominciare seriamente a pensare alle sue intenzioni future; così come la dirigenza azzurra. Lo scugnizzo partenopeo, ha un ingaggio da 4,6 milioni di euro e, stando a quanto rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ne chiede uno in più fino al 2025. Le intenzioni di Aurelio De Laurentiis, invece, sono tutt'altre. Il patron azzurro starebbe pensando ad una riduzione (a 3,5 milioni di euro) del suo ingaggio, per la stessa durata (2025). Viene logico pensarepossibile ...

