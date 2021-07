Rinnovo Calabria | le cifre del nuovo contratto con il Milan

(Di giovedì 8 luglio 2021), il terzino rossonero ha raggiunto l’accordo per il prolungamento dicon il. Ecco leDavideed ilhanno raggiunto l’accordo per ilcontrattuale. Il terzino rossonero resterà con il Diavolo fino al 2025, con uno stipendio più che raddoppiato. Il classe ’96 guadagnerà infatti ben 2,6 milioni a stagione (rispetto al milione circa del precedente). L’annuncio è previsto per la giornata di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : ? Imminente il rinnovo di Davide #Calabria con il #Milan - AntoVitiello : Arrivano le cifre del rinnovo di #Calabria con il #Milan: contratto fino al 2025 a 2,6 mln a stagione. Annuncio domani (salvo slittamenti) - PietroMazzara : Rinnovo #Calabria: si va verso la fumata bianca. Annuncio a breve. @MilanNewsit - yointazz : RT @AntoVitiello: Arrivano le cifre del rinnovo di #Calabria con il #Milan: contratto fino al 2025 a 2,6 mln a stagione. Annuncio domani (s… - Brunoyz98 : Alcuni milanisti si lamentano che il Milan non ha un euro.. Al 9 di luglio Maignan tomori tonali giroud.. Più rinno… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Calabria

Davidesi appresta a rinnovare il proprio contratto con il Milan. Unmai stato in discussione. Ecco i dettagli dell'affareDavideresta al centro del progetto del Milan. L'entourage del terzino rossonero ha raggiunto in queste ore l'accordo per ...... la Regioneed ognuno di noi". "Ci sentiamo pienamente coinvolti in questa battaglia", ha ...grazie personale e dell'intera Città Metropolitana per quello che fanno ogni giorno ela ...Davide Calabria si appresta a rinnovare il proprio contratto con il Milan. Un rinnovo mai stato in discussione. Ecco i dettagli dell’affare Davide Calabria resta al centro del progetto del Milan.Secondo le ultime indiscrezioni, il rinnovo di Davide Calabria con il Milan è cosa imminente. I suoi agenti sono adesso a Casa Milan ...