(Di giovedì 8 luglio 2021) Ha tentato di rientrare inndo il vetro di una, ma un profondo taglio al braccio gli è risultato fatale. È morto così un uomo di 54 anni, residente nelle campagne di Ostuni in provincia di Brindisi. L’uomo viveva da solo in località Fumarola e, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, era rimasto chiusola propria abitazione. Per rientrare in, quindi, ha tentato di infrangere uno degli infissi, ma il gesto gli ha causato una profonda ferita che lo hanel giro di pochi minuti. Ad allertare i soccorsi è stata la vicina diche ...

Advertising

Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: Rimane fuori da casa e rompe una finestra: 54enne si ferisce e muore dissanguato - fattoquotidiano : Rimane fuori da casa e rompe una finestra: 54enne si ferisce e muore dissanguato - LORASIRIA : @stanzaselvaggia È tutto normale che una ragazza tiri fuori le tette? Non è assolutamente lecito toccarla ma rimane una cogliona - jdroad : @IlGiannon @VisonaNicola @chiccotesta Basta proporre loro un lavoro serio e non li prendono più... ci hai mai pens… - softestcler : @KenmaK__ esattamente. sono stati tirati fuori dati che riguardano le violenze che subiscono le donne bi nelle rela… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimane fuori

Il Fatto Quotidiano

La locationquella del circuito Predella di Salsomaggiore Terme, ma con un'edizione ... Programma Ufficiale Il programma ufficiale dell'evento, oltre alle attività in pista epista a cui ......ai cambiamenti nel comportamento dei dipendenti La maggior delle persone lavora da tempodai ...fatto in modo continuativo in modo sicuro durante il passaggio al lavoro ibrido? L'e - mail...NAPOLI – Oltre duemila persone ieri sera, e almeno 500 sono rimaste fuori per disposizione della Digos, hanno preso parte alla festa per il Trentennale di Gesco che di fatto ha segnato anche l’apertur ...Perché sia i pescatori, sia le attività di acquacoltura e altre attività commerciali restano fuori. Ringrazio pertanto i parlamentari ... che dall’emendamento – continua Scajola – siano rimaste ...