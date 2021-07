Riforme: sì il voto dei 18enni per eleggere al Senato (Di giovedì 8 luglio 2021) È arrivato nelle ultime ore il via libera al Ddl che va a portare la soglia per il voto al Senato a 18 anni. Il provvedimento stato approvato in via definitiva con 178 voti a favore, 15 no e 30 astenuti. Entrerà in vigore però solo tra tre mesi, in attesa di un eventuale referendum di conferma. Senato: il voto si estende ai 18enni, viene meno il vincolo fissato dall’articolo 58 della Costituzione Il provvedimento prevede dunque che a votare per eleggere il Senato siano tutti gli elettori aventi almeno 18 anni. Viene dunque meno il vincolo fissato dall’articolo 58 della ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 luglio 2021) È arrivato nelle ultime ore il via libera al Ddl che va a portare la soglia per ilala 18 anni. Il provvedimento stato approvato in via definitiva con 178 voti a favore, 15 no e 30 astenuti. Entrerà in vigore però solo tra tre mesi, in attesa di un eventuale referendum di conferma.: ilsi estende ai, viene meno il vincolo fissato dall’articolo 58 della Costituzione Il provvedimento prevede dunque che a votare perilsiano tutti gli elettori aventi almeno 18 anni. Viene dunque meno il vincolo fissato dall’articolo 58 della ...

