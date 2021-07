Riforme: sì definitivo del voto a 18enni al Senato. Sarà necessario referendum confermativo (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere i Senatori L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilha approvato la riforma costituzionale che attribuisce aiilper eleggere iri L'articolo proviene da Firenze Post.

