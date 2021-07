(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Ilaiper l'elezione del Senato è unache i socialisti portano avanti da anni. Oggi si scrive una pagina giusta per rire ialla”. Lo dice il segretario del Psi Enzo, dopo il sì di palazzo Madama delai diciottenni per il Senato.

Advertising

TV7Benevento : Riforme: Maraio, 'voto ai 18enni battaglia socialista, avvicina giovani e politica'... -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Maraio

SardiniaPost

...e si chiuderà domenica 4 luglio alle 12.30 con la relazione del segretario del Psi Enzo. ... Negli scorsi mesi si sono svolti incontri dei sette tavoli di lavoro " lavoro, ambiente,e ......Mondoperaio è stato un laboratorio di idee che hanno un valore straordinario " ha aggiunto- ... Nel 1992 è stato vicepresidente della Commissione parlamentare per leistituzionali. Dal ...Oggi si scrive una pagina giusta per riavvicinare i giovani alla politica”. Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio, dopo il sì di palazzo Madama del voto ai diciottenni per il Senato.La riforma del processo penale appare quanto meno necessaria per l’implementazione del PNRR e per velocizzare i tempi della giustizia.