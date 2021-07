Riforme: M5S, 'con voto 18enni fiducia a giovani per futuro Paese' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “La stagione delle Riforme prosegue con l'approvazione definitiva della legge costituzionale che estende ai diciottenni il voto per l'elezione del Senato. E' un passo importante, che conclude l'iter parlamentare di un intervento epocale in favore dei più giovani e della nostra democrazia”. E' quanto affermato, in una nota, dai deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia. “L'intenzione è quella di dare ai ragazzi la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in ciascuna delle due Camere, riconoscendo un diritto ormai imprescindibile e affidando loro, allo stesso tempo, una grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “La stagione delleprosegue con l'approvazione definitiva della legge costituzionale che estende ai diciottenni ilper l'elezione del Senato. E' un passo importante, che conclude l'iter parlamentare di un intervento epocale in favore dei piùe della nostra democrazia”. E' quanto affermato, in una nota, dai deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia. “L'intenzione è quella di dare ai ragazzi la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in ciascuna delle due Camere, riconoscendo un diritto ormai imprescindibile e affidando loro, allo stesso tempo, una grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Riforme M5S Voto ai 18enni per Senato, D'Incà "Si favorisce partecipazione giovani" ... obiettivo che da sempre il M5S persegue, e ci si allinea agli altri Paesi europei. Il voto di oggi testimonia anche che il metodo delle riforme puntuali, che ha già portato alla riduzione del numero ...

Riforme, sì definitivo al voto ai diciottenni per il Senato: in vigore dalle prossime politiche M5s: "Sanato un anacronismo" "Continua il percorso di innovazioni puntuali alla nostra Costituzione inaugurato in questa legislatura dal MoVimento 5 Stelle: con il sì definitivo di Palazzo Madama per ...

Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale Il Fatto Quotidiano Riforme: M5S, 'con voto 18enni fiducia a giovani per futuro Paese' Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “La stagione delle riforme prosegue con l'approvazione definitiva della legge costituzionale che estende ai diciottenni il ...

Giustizia, Draghi e Cartabia accelerano Se Giuseppe Conte dovesse diventare leader incontrastato del M5s non è esclusa del tutto la crisi di governo ... un’arma concreta che potrebbe essere usata nell’Aula sulla riforma, già calendarizzata ...

