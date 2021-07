Rientro a scuola a settembre, Floridia ottimista: “Non c’è rischio. Bene corsia preferenziale per vaccinazione docenti” (Di giovedì 8 luglio 2021) "Accolgo con favore l'indicazione alle Regioni del Commissario Francesco Figliuolo, che ha chiesto corsie preferenziali per i docenti negli hub vaccinali. Una richiesta che assume rilevanza soprattutto per quelle regioni la cui percentuale di professori vaccinati risulta particolarmente bassa, come la Sicilia e le province autonome di Trento e di Bolzano". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) "Accolgo con favore l'indicazione alle Regioni del Commissario Francesco Figliuolo, che ha chiesto corsie preferenziali per inegli hub vaccinali. Una richiesta che assume rilevanza soprattutto per quelle regioni la cui percentuale di professori vaccinati risulta particolarmente bassa, come la Sicilia e le province autonome di Trento e di Bolzano". L'articolo .

Advertising

Trmtv : Scuola, a settembre rientro in sicurezza per Lopalco; non sono d’accordo le associazioni - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Scuola, si lavora per rientro in presenza a settembre. Nodo vaccini a docenti e studenti - Profilo3Marco : RT @Corriere: Rientro a scuola, prof a confronto: «Io vaccinata, nessun dubbio». «Io no, confido nel ... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Rientro a scuola, prof a confronto: «Io vaccinata, nessun dubbio». «Io no, confido nel mio corpo» - infoitinterno : Scuola, si lavora per rientro in presenza a settembre. Nodo vaccini a docenti e studenti -