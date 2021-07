Rider spintonato e preso a calci dopo Italia - Spagna | il video è virale I passanti | ' Vergogna' Le immagini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rider spintonato

leggo.it

Unin scooter, fatto cadere dal suo motorino e preso a calci . Sono le immagini choc, diventate virali, che vengono da Cagliari e riguardano i festeggiamenti dopo la vittoria della ...Dai racconti, emerge che l'uomo, un, era entrato in stato di agitazione nell'esercizio commerciale per ritirare un ordine ma nel fare ciò avevaaltri suoi colleghi in attesa. Viste ...Continua la risalita dei contagi da Covid-19 in Gran Bretagna, e ora nel mirino finiscono anche gli Europei di calcio. Dopo che ieri sera hanno fatto il giro del mondo le immagini della ...CAGLIARI. "Alla fine la consegna l'ho fatta. Ho terminato il mio lavoro. E questo è importante". Alessandro Ghiani ha 51 anni, è sposato e ha due figli. Vive a Serdiana: "Ma ho un appoggio a Cagliari, ...