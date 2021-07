Rider preso a schiaffi durante i festeggiamenti per l' Italia | il video della violenza diventa virale

Advertising

Rider preso a schiaffi e calci nel post partita, 2021 - i ragazzotti che hanno preso a calci il rider facendolo cascare e continuando a colpire con la bandiera italiana - Durante i festeggiamenti post-partita un rider, che stava lavorando, viene travolto e preso a schiaffi dai tifosi - Cagliari, un rider preso a calci e schiaffi da dei tipi che festeggiavano la vittoria dell'Italia contro la Spagna.

Qualcuno lo aiuta a risollevare lo scooter, tenendo a freno altri giovanissimi e così ilpuò riprendere la sua corsa e il suo lavoro. outstream Migliaia i commenti tra chi grida "vergogna" e ...L'episodio spiacevole accaduto a unche passava sotto la statua di Carlo Felice proprio in ... 'Un portapizzea schiaffi e fatto cadere in una via centrale di Cagliari. Lui lavorava mentre ...Dalle sanguinose cacce di Monster Hunter World e Rise ai colorati combattimenti a turni di Monster Hunter Stories 2, ecco come Capcom ha cambiato l'aspetto dei suoi mostri più famosi.. A pochi ...A Cagliari i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia si sono trasformati un atto vandalico da parte di alcuni giovani nei confronti di un rider di passaggio. Il video mostra infatti dei giovani rag ...