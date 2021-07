Rider aggredito dalla folla: botte e calci durante la festa per l'Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) botte, spintoni e calci. La vittima è un Rider al lavoro, gli aggressori sono i tifosi degli azzurri che martedì scorso si sono concentrati in piazza Yenne a Cagliari per festeggiare la vittoria ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021), spintoni e. La vittima è unal lavoro, gli aggressori sono i tifosi degli azzurri che martedì scorso si sono concentrati in piazza Yenne a Cagliari per festeggiare la vittoria ...

