Rider aggredito a Cagliari. Il sindaco Truzzu: “Vigliacchi che non la faranno franca” (video) (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà ricevuto domani in Municipio dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu il Rider buttato giù dal suo scooter e picchiato martedì notte, durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale di calcio contro la Spagna. L’episodio, avvenuto nella centralissima piazza Yenne, è stato ripreso da diversi passanti e in poco tempo ha fatto il giro del web.Durissimo il commento del primo cittadino del capoluogo, Truzzu di Fratelli d’Italia. “Che divertimento c’è nell’aggredire una persona che lavora mentre gli altri festeggiano”, ha scritto il sindaco di Cagliari su Fb. “Che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà ricevuto domani in Municipio daldiPaoloilbuttato giù dal suo scooter e picchiato martedì notte, durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale di calcio contro la Spagna. L’episodio, avvenuto nella centralissima piazza Yenne, è stato ripreso da diversi passanti e in poco tempo ha fatto il giro del web.Durissimo il commento del primo cittadino del capoluogo,di Fratelli d’Italia. “Che divertimento c’è nell’aggredire una persona che lavora mentre gli altri festeggiano”, ha scritto ildisu Fb. “Che ...

Advertising

SkyTG24 : Cagliari, rider aggredito dai tifosi durante i festeggiamenti per l'Italia. VIDEO - anteprima24 : ** #Rider aggredito a ##Napoli: condanna a 10 anni per due maggiorenni ** - Maximomog : RT @mattinodinapoli: Rider aggredito a Napoli, condanna a dieci anni per due ragazzi della banda - mattinodinapoli : Rider aggredito a Napoli, condanna a dieci anni per due ragazzi della banda - fisco24_info : Rider aggredito a Cagliari, il sindaco: 'Vigliacchi, chiedo scusa': Truzzu incontrerà il fattorino aggredito durant… -