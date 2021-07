RICCARDO FOGLI | disponibile in radio il nuovo singolo “MALEDETTO L’AMORE”

(Di giovedì 8 luglio 2021) È in” ilinedito di(Playaudio/Azzurra Music) scritto con Nicola Greco e Eustachio Zottoli, con gli arrangiamenti e la produzione artistica di Filadelfo Castro.che era tornato pochi mesi fa con la nuova versione di “Mondo” e a seguire l’inedito “La tenerezza 93” dopo vent’anni dal precedente inedito dichiara: “Io sono il cantante del, dagli anni ’60 con i Pooh e per il resto della mia vita: Amori folli, fughe, pentimenti e ritorni. In una notte d’insonnia e solitudine ho pensato a quanto ...

Mi piace moltissimo anche cantata da Riccardo Fogli…Mi fa piacere! Buon ascolto!

È in radio " Maledetto l'amore " il nuovo inedito di Riccardo Fogli (Playaudio/Azzurra Music); scritto con Nicola Greco e Eustachio Zottoli , con gli arrangiamenti e la produzione artistica di Filadelfo Castro . Riccardo Fogli che era t ornato pochi mesi fa con la nuova versione di "Mondo" e a seguire l'inedito "La tenerezza 93" dopo vent'anni dal precedente inedito.