Resident Evil Village a quota 4 | 5 milioni di copie vendute in tutto il mondoHDblog it

Advertising

HDblog : Resident Evil Village a quota 4,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo - GQitalia : Il giorno è arrivato: finalmente puoi vedere il nuovo anime (cult ancora prima di uscire) #residentevil - marcoassante199 : Prima o poi resident evil avrà un prodotto ludico ( al di fuori dei videogiochi ??) degno del suo buon nome ?? ?? .… - CapcomItalia : Preparate i popcorn! ?? RESIDENT EVIL: Infinite Darkness è disponibile su @NetflixIT a partire da oggi! - IGNitalia : Le vendite di #ResidentEvil Village continuano a crescere, per la gioia di #Capcom. #REVillage -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Continua il successo diVillage che, dopo aver toccato quota 3 milioni di copie vendute dopo il lancio , ha raggiunto un nuovo traguardo importante celebrato dal profilo Twitter ufficiale di Capcom. L'ultimo ...A distanza di un mese,Village ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite. Il gioco ha venduto in totale oltre 4,5 milioni di copie, sia in formato fisico che digitale. Rispetto il mese scorso significa che l'...Il nuovo capitolo della serie horror di casa Capcom sta facendo registrare ottimi dati di vendita in tutto il mondo ...Come la capigliatura di Leon Kennedy, Resident Evil: Infinite Darkness è abbastanza improbabile e sempre uguale a se stesso. Si tratta di un progetto che, con molta fatica, dovremmo etichettare come ...