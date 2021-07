REPUBBLICA – Napoli, Jorginho diventa motivo di riflessione. Si nascondono altre storie (Di giovedì 8 luglio 2021) Calciomercato Napoli. Jorginho regala all’Italia la finale di Euro 2020, il rigore decisivo segnato alla Maradona, un omaggio involontario alla sua seconda casa: Napoli. Il centrocampista del Chelsea, fresco vincitore della Champions, arrivato in maglia azzurra dal Verona emesso in naftalina, riscoperto e lanciato da Maurizio Sarri, si accinge a vincere il pallone d’Oro. Antonio Corbo sulle pagine del quotidiano la REPUBBLICA apre alcuni interrogativi partendo proprio dal rigore decisivo di Jorginho. Ecco uno stralcio: “Jorginho ha spalancato le porte della finale a una Italia in ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 luglio 2021) Calciomercatoregala all’Italia la finale di Euro 2020, il rigore decisivo segnato alla Maradona, un omaggio involontario alla sua seconda casa:. Il centrocampista del Chelsea, fresco vincitore della Champions, arrivato in maglia azzurra dal Verona emesso in naftalina, riscoperto e lanciato da Maurizio Sarri, si accinge a vincere il pallone d’Oro. Antonio Corbo sulle pagine del quotidiano laapre alcuni interrogativi partendo proprio dal rigore decisivo di. Ecco uno stralcio: “ha spalancato le porte della finale a una Italia in ...

Advertising

repubblica : De Luca attacca Salvini: 'Vaccinati, metti la mascherina e leggi. Analfabeta di ritorno' - VittorioSgarbi : Nicola Frangione è l’eroe del giorno. Non perchè si è affacciato a torso nudo dal balcone di casa sua, ma per le co… - giusmo1 : 'Orribile mattanza': il video shock delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - napolista : Su Repubblica: “Ha sparato in alto tutto il suo fiato, quartieri alti e quartieri bassi, bei palazzi lustri e condo… - ZPeppem : RT @repubblica: E' morto Tesauro, era tra i più grandi giuristi della scuola napoletana -

Ultime Notizie dalla rete : REPUBBLICA Napoli Avellino - Bomba carta al Centro per l'Impiego, 2 misure cautelari L'indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli, è stata avviata nel maggio 2020, a seguito della deflagrazione del menzionato ordigno artigianale. Le investigazioni, quanto alla matrice ...

Avellino, ordigno esploso al Centro Impiego: 2 arresti per terrorismo L'indagine è diretta dalla procura della Repubblica di Napoli.

Misero una bomba contro le misure anti Covid, 2 arresti ad Avellino Ubaldo Pelosi, 51 anni, e Carmine Bassetti, 28 anni, nato nel Regno Unito ma residente ad Avellino anche lui, sono l'ingegnere che fece deflagrare l'ordigno che danneggio' il portone del Centro ...

Carceri, il provveditore Cantone: “Le violenze di Santa Maria Capua Vetere offendono lo Stato e il Paese” «Sì, ho visto i video delle violenze. Non c’è nulla da commentare. Le cose sono di tutta evidenza. Ora ci dobbiamo riprendere l’onore». Parla Carmelo Cantone, 64 anni, provveditore dell’amministrazion ...

L'indagine, diretta dalla Procura delladi, è stata avviata nel maggio 2020, a seguito della deflagrazione del menzionato ordigno artigianale. Le investigazioni, quanto alla matrice ...L'indagine è diretta dalla procura delladiUbaldo Pelosi, 51 anni, e Carmine Bassetti, 28 anni, nato nel Regno Unito ma residente ad Avellino anche lui, sono l'ingegnere che fece deflagrare l'ordigno che danneggio' il portone del Centro ...«Sì, ho visto i video delle violenze. Non c’è nulla da commentare. Le cose sono di tutta evidenza. Ora ci dobbiamo riprendere l’onore». Parla Carmelo Cantone, 64 anni, provveditore dell’amministrazion ...