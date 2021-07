"Referendum giustizia, ha firmato anche lui". Salvini, uno schiaffo a Travaglio e grillini: chi c'era al gazebo Lega, nome pesantissimo (Di giovedì 8 luglio 2021) Adesioni bipartisan ai gazebo leghisti organizzati per la raccolta firme sui sei quesiti del Referendum sulla giustizia. Matteo Salvini e i radicali in campo insieme per cambiare volto alla magistratura e ai processi italiani non prendono voti solo nel centrodestra. "anche Michele Vietti, ex vicepresidente del Csm, firmerà i Referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale - annunciano con estrema soddisfazione fonti vicine all'ex ministro degli Interni -. Si aggiunge ad altri volti noti che, col passare delle ore, confermano l'adesione: tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Adesioni bipartisan aileghisti organizzati per la raccolta firme sui sei quesiti delsulla. Matteoe i radicali in campo insieme per cambiare volto alla magistratura e ai processi italiani non prendono voti solo nel centrodestra. "Michele Vietti, ex vicepresidente del Csm, firmerà isullapromossi dae Partito radicale - annunciano con estrema soddisfazione fonti vicine all'ex ministro degli Interni -. Si aggiunge ad altri volti noti che, col passare delle ore, confermano l'adesione: tra ...

